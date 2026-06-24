Söz ve müziği Aydın Şahin’e ait olan eser, modern pop ve alternatif rock öğelerini bir araya getirirken, güçlü duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor. Ayrılık sonrası yaşanan hayal kırıklığını ve yüzleşmeyi konu alan şarkı, etkileyici melodisi ve samimi sözleriyle dinleyicilere ulaşmayı hedefliyor.

İnegöl’de müzik alanında faaliyet gösteren Arya Sanat çatısı altında çalışmalarını sürdüren Şahin, sahne performansları ve müzik üretimlerini eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Yeni şarkısıyla dijital platformlardaki müzik yolculuğuna bir halka daha ekleyen sanatçı, önümüzdeki dönemde yeni projelerini de dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor.

Spotify, Apple Music, YouTube Music ve diğer tüm dijital platformlarda yerini alan “İnanmıyorum”, yayınlandığı ilk günden itibaren müzikseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Aydın Şahin, yeni çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu şarkı uzun bir üretim sürecinin sonucu. Dinleyicilerin kendi hikâyelerinden parçalar bulabileceği samimi bir eser ortaya çıkarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın yetiştirdiği sanatçılar arasında yer alan Aydın Şahin’in yeni teklisi “İnanmıyorum” tüm dijital müzik platformlarında dinlenebiliyor.