

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve imtiyaz sahibi Erdal Bayraktar’ı ziyaret eden Anahtar Partisi İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel, partilerinin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, Türkiye genelinde büyük teveccüh gösterildiğini söyledi.



Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’na büyük bir sevgi ve saygı duyulduğunu söyleyen Başkan Ildırel, “Türk insanı, kendisini yöneten siyasetçilerden sağlam bir duruş istiyor. Vatanına, diline, dinene ve bayrağına bağlı, akçeli işlerden uzak, temiz ve ahlaklı bir siyasetçi istiyor. Genel Başkanımız Sn. Yavuz Ağıralioğlu’da işte tam bu özellikleri barındıran örnek bir siyasetçi. Bu nedenle partimiz her geçen gün büyüyor. Üye sayımız artıyor. İnegöl’ümüzde de partimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Bizlerinde tek bir amacı var. Bize inanan halkımıza layık bir siyaset yapmak” dedi.



Son zamanlarda yozlaşmanın, yolsuzluk ve ekonomik sorunların toplum nazarında siyasete olan güveni sarsmaya başladığını da ifade eden Başkan Alper Ildırel, “Biz her zaman farklı kalmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Türkiye genelinde büyümeye devam ediyoruz. Toplumumuz nazarında temiz ve ahlaklı bir siyaset anlayışından asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.