İddiaya göre 4 genç arasında yapılan konuşma sırasında iki genç para karşılığı iddiaya girdi. İddiayı kabul eden gençler, çevredeki arkadaşlarının gözü önünde yumruk yumruğa kavga etti.

Kavgayı izleyen arkadaşları ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde gençlerin bir süre birbirlerine saldırdığı, çevrede bulunanların ise olayı izlediği görüldü.

İddiaya göre kavganın ardından kazanan gence para verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, gençlerin para karşılığı kavga etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olay anına ilişkin görüntüler amatör kameraya yansıdı.