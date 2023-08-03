İnegöl Belediyesi, Olukman Kırsal Mahallesinde 3 ayrı alanda çalışma başlattı. Bir yandan mahallenin altyapısı tamamlanan sokakları 4 bin m2 parke taşla kaplanırken, bir yandan arazi yollarında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Muhtarlığın talebi üzerine mahalledeki metruk okul binasının da yıkımı da bugün gerçekleştirildi.

Yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi hem merkezde hem kırsalda dört bir yandan hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Olukman Mahallesinde 3 ayrı alanda çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla; altyapısı tamamlanan sokaklarda parke taş kaplaması yapılırken, arazi yolları düzenleme çalışmaları ve metruk okul binası yıkımı çalışmaları devam ediyor.

HEM MERKEZDE HEM KIRSALDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bugün Olukman Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalar hakkında bilgi de veren Dülger, “Bugün devam eden bu çalışmaları yerinde incelemek üzere Olukman Mahallemizdeyiz. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Yaz ayları mevsimsel olarak yapım çalışmalarına en uygun dönem olduğundan, bu süreçte tüm imkanlarımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan merkezde altyapı çalışmaları, bir yandan devam eden vizyon projelerimiz, bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerimiz ve bir yandan da kırsal mahallelerimizde başta parke taş kaplama olmak üzere ihtiyaca matuf tüm çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

3 ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olukman kırsal mahallesinde de devam eden 3 ayrı alanda çalışma olduğunu ifade eden Fevzi Dülger, “Bizler de çalışmalarımızı yerinde incelemek ve kamuoyu ile paylaşmak ve aynı zamanda mahalle sakinlerimize de yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunmak üzere geldik. Burada bir yandan sokakların parke taş ile kaplaması yapılırken, bir yandan da arazi yollarında düzenlemeler yapılıyor. Aynı zamanda metruk yapı olarak bir okul binasının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Parke taş kaplama çalışmaları kapsamında; 4000 metrekare parke taş kaplaması yapılıyor. Taşları Bursa Büyükşehir Belediyemiz temin etti, uygulamasını ise biz yapıyoruz. Arazi yolları düzenleme çalışmaları kapsamında da arazi yollarında greyder çalışması devam etmektedir. Mahallede arazinin sulanmasıyla alakalı ekskavatör ile 6 gün çalışma yaparak drenaj kuyusu yapıldı. 60 ton mıcır sererek arazinin sulanmasına destek olduk. Metruk bina yıkımı çalışması da muhtarlığımızdan gelen bir talep. Talep doğrultusunda metruk yapıda bulunan eski okul binasının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yapılan tüm çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.