Gürsu Belediyesi, kırsal alanda yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanma hedefi doğrultusunda 15 dönüm arazi üzerine Ericek Güneş Enerji Santrali'ni açtı. Törene, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve ilçe yönetimi, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Özbağ Kıran, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, siyasi partilerin temsilcileri, UEDAŞ ve TEDAŞ yetkilileri ve Gürsulu vatandaşlar katıldı.

Gürsu Belediyesi, bu güneş enerji santrali sayesinde kendi elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelir elde etmeyi başardı ve "Enerjisini Üreten Belediye" unvanını kazandı. Proje, Gürsu Belediyesi'nin öz sermayesiyle gerçekleştirildi ve 9 milyon TL'lik yatırım maliyeti ve KDV muafiyeti sayesinde bütçe dostu bir proje oldu.

Ericek Güneş Enerji Santrali saatlik 607 KW enerji üreterek ayda ortalama 75 bin KW elektrik üretiyor. Bu sayede Gürsu Belediyesi yıllık yaklaşık 3,6 milyon TL gelir elde edecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, projenin sürdürülebilirliği ve doğayı korumaya yönelik önemine vurgu yaparak, güneş enerjisi sayesinde doğal kaynaklardan üretilen enerji alternatifleri ile doğayı kirleten zararlı gazların etkisini ortadan kaldırdıklarını belirtti. Aynı zamanda, yatırım teşvik belgesinden faydalanarak tesisin 3 yıl içinde maliyetini amorti edeceğini ve bakım ve işletim kolaylığı sayesinde yüksek verim elde edeceklerini ifade etti.

Proje, 30 yıl boyunca üretim yapma kapasitesine sahip olacak ve ilçeye büyük bir katma değer sağlayacak. Gürsu Belediyesi, doğaya saygılı ve sürdürülebilir enerji üretimi ile örnek bir proje gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor.