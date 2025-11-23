Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş kredilerin varlık yönetim şirketlerine devri hız kazanıyor. Türkiye’de üç büyük banka, toplamı 6 milyar lirayı aşan takipteki kredi portföylerini yüksek oranlı iskonto ile bu şirketlere sattı.

Bu gelişmeyle birlikte borcu bulunan vatandaşlar için süreç yeni bir aşamaya girmiş oldu. Söz konusu alacakların takibi artık bankalar yerine varlık yönetim şirketleri ve onların hukuk birimleri tarafından yürütülecek.

İş Bankası, takipteki kredi portföyünün önemli bir kısmını devretti.

Banka, 2 milyar 780 milyon TL tutarındaki sorunlu kredi portföyünü, 598 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine satarak tahsil etti.

Bankadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, takipteki krediler portföyünün 2 milyar 780 milyon TL tutarındaki kısmı, 598 milyon TL satış bedeli nakden tahsil edilmek üzere varlık yönetim şirketlerine devredildi.

Garanti BBVA da sorunlu kredi portföyünün bir bölümünü elden çıkardı. Banka, toplam 1,6 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklarını, üç ayrı portföy kapsamında 272 milyon TL karşılığında varlık yönetim şirketlerine devretti.

KAP duyurusuna göre:

544 milyon TL bakiyeli alacaklar 91 milyon TL karşılığında Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,

545 milyon TL bakiyeli portföy 91 milyon TL bedelle Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,

546 milyon TL tutarındaki borçlar ise 90 milyon TL karşılığında Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredildi.

Toplam 1.6 milyar TL’yi aşan alacakların satışından banka 272 milyon TL nakit girişi sağladı.

AKBANK’TAN 1.6 MİLYAR TL'LİK DEV SATIŞ

Akbank da tahsil edilemeyen kredilerden oluşan geniş portföyünü satışa çıkardı. Banka, 1,59 milyar TL büyüklüğündeki takipteki alacaklarını 317 milyon TL karşılığında varlık yönetim şirketlerine devretti.

Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

KAP’a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: “Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.594 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 317 Milyon TL bedel karşılığında Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.”’

Bu satışla birlikte Akbank da tahsil kabiliyeti zayıf kredileri bilançodan çıkararak risk yükünü azaltmış oldu.

Üç bankanın elden çıkardığı takipteki kredi dosyaları bundan sonra varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde olacak. Bu şirketler, borçlularla irtibata geçerek ödeme planları önerecek ve alacakların tahsili için görüşmeler yürütecek.

Toplamda yaklaşık 6 milyar TL’yi bulan sorunlu kredi portföylerinin varlık yönetim şirketlerine devredilmesi, borçlu vatandaşlar açısından sürecin yeni bir aşamaya geçtiği anlamına geliyor. Şirketlerin hukuk birimleri, önümüzdeki dönemde borçlularla temas kurup anlaşma yoluyla tahsilat yapmayı hedefleyecek.

Uzmanlara göre bu süreçte vatandaşların:

-Gelen aramaları dikkate alması,

-Borç yapılandırma veya indirim fırsatlarını değerlendirmesi,

-Resmî tebligatları takip etmesi oldukça önemli.