Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne kadar sisteme 35 binden fazla işverenin giriş yaptığı bildirildi.

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre işverenler bu süreçte 120 bine yakın sorgulama yaptı. Sistemde yaklaşık 2 milyon aday görüntülendi ve 560 bine yakın iş arayan vatandaşla doğrudan iletişime geçildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan infografikte ise 2024 yılı Eylül ayından bu yana işverenlerin 118 bin 340 sorgulama yaptığı, 1 milyon 865 bin 558 adayın görüntülendiği ve 558 bin 76 adayın mesajla davet edildiği belirtildi.