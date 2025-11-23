Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili birimlerle yürütülen koordineli çalışma sonucunda söz konusu ürünün kısa sürede satıştan kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, ürünü satan kişi veya firma hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari süreçler başlatıldı. Bakanlık, nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlere yönelik saldırı içeren ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün veya faaliyetin e-ticaret ortamında yer almasına izin verilmeyeceğini vurguladı.