SASKİ, 7 Eylül Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel şehrin tüm ilçelerinde aralıksız şekilde görev yaparken Akyazı, Karapürçek v Serdivan ilçelerine toplam 94 kilogram yağış düştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda 7 Eylül Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde sahaya indi. Günün öğlen saatlerinde başlayan ve Pazar günü de devam eden sağanak yağış için 19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel sahada görev alarak muhtemel aksaklıkların önüne geçti. Kritik bölgelerde devreye giren vidanjör ve kanal araçlarıyla su baskınlarına karşı anında müdahale eden ekipler, herhangi bir sorunun yaşanmamasını sağladı. Gece boyunca devam eden yağışın 8 Eylül Pazar günü ölçülen yağış verileri ise Akyazı İlçesi’ne metrekareye 51 kilogram, Karapürçek’te 25, Serdivan’da ise 18 kilogram olarak ölçüldü.