Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün’ün yargılandığı 'siyasal casusluk' davasında mahkeme, tanıklarla ilgili güncel adreslerin tespit edilmesine karar verdi. Öte yandan dava ertelendi.

DAVA 29 EYLÜL'E ERTELENDİ

Tele 1 televizyon kanalına ilişkin sunulan talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

20'ŞER YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Söz konusu davada İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.