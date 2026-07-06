Kaza, saat 19.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümran D.(37) yönetimindeki 16 CAD 608 plakalı cip, aniden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Emir B. (9)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emir B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cipin çocuğa çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun metrelerce sürüklendiği ve kazanın ardından sürücünün araçtan inerek yaralı çocuğun yanına koşup yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.