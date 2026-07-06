Açılış programında konuşan Kulüp Başkanı Rasim Erdem, spor okulunun sadece futbol eğitimi verilen bir organizasyon olmadığını vurgulayarak, amaçlarının başarılı sporcuların yanı sıra ahlaklı, özgüvenli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti. Çocuklarını kulübe emanet eden velilere teşekkür eden Erdem, tüm sporculara ve antrenörlere başarılı, sağlıklı ve verimli bir yaz dönemi diledi.

Ardından söz alan Altyapı Başkanı Uğur Kamacı, tesislerde devam eden yenileme ve inşaat çalışmaları nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar için velilerden anlayış beklediklerini belirterek, yapılan tüm yatırımların çocuklara daha modern, güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İnegöl Kafkasspor’un son beş yılda Süper Amatör Lig’den 2. Lig’e yükselerek önemli bir başarı hikâyesi yazdığını ifade eden Kamacı, bu başarının kalıcı olmasının yolunun güçlü bir altyapıdan geçtiğini vurguladı. Yaz Spor Okulu’nda eğitim alan çocukların gelecekte İnegöl Kafkasspor formasını gururla taşıyacak sporcular olacağına inandıklarını belirten Kamacı, bu hedef doğrultusunda altyapı yönetimini yeniden yapılandırdıklarını ve planlı, disiplinli, sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduklarını dile getirdi.

Konuşmasında antrenör ekibine de ayrı bir parantez açan Kamacı, “İnegöl’ün en güçlü ve en kaliteli antrenör kadrosuyla çalışıyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için büyük fedakârlık gösteren tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz, işini seven ve çocuklarımızın geleceğine değer katan bu değerli teknik ekiptir.” ifadelerini kullandı. Velilere de teşekkür eden Kamacı, kulüp ile ailelerin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin çocukların gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Programın son bölümünde konuşan Altyapı Sorumlusu Murat Endes ise velilere spor okulunun işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Antrenman gün ve saatleri ile tüm duyuruların Spor Akademik uygulaması üzerinden düzenli olarak paylaşılacağını belirten Endes, velilerden çocuklarının gelişim sürecinde antrenörlere güvenmelerini istedi. Sahada teknik konuların antrenörler tarafından yürütüleceğini ifade eden Endes, ailelerden çocuklarına destek veren birer veli olmalarını ve eğitim sürecinde kulübe güvenmelerini rica etti.

560 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu açılışı, büyük bir heyecan ve yoğun ilgi içerisinde tamamlanırken, İnegöl Kafkasspor ailesi yeni sezonda geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışmalarına resmen başlamış oldu.