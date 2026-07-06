Afyonkarahisar’da yaşanan siyasi istifa gündem oldu. Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay’ın AK Parti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı. İl başkanlığından yapılan duyuruda Atay’la partinin yollarının ayrıldığı belirtildi. İstifanın gerekçesi açıklanmazken olayın perde arkasına ilişkin iddiayı gazeteci Zafer Şahin paylaştı.

“PARTİMİZLE YOLLARI AYRILDI”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır” dendi. Açıklamada istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

"ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN BAZI İDDİALAR"

Gazeteci Zafer Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifanın arkasında özel hayata ilişkin bazı iddiaların olduğunu dile getirdi. Şahin, "Anlaşılan AK Parti bu iddialar duyulur duyulmaz belediye başkanını istifaya zorlamış. Doğru tavır budur" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım.

Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım.

Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim.

Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu

Bundan sonrada davası davam, yolu yolumdur...

Yine Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcımız Ahmet Özdemir, İl Koordinatörümüz Selim Gültekin Beylere de teşekkürü borç biliyorum.

Makamlar geçici, idaaller ebedidir.

Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, Yönetim Kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim Av.İbrahim Yurdunuseven, Av.Ali Özkaya ve Dr.Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum

AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir.

Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim."