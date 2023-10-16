Kazada aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden araç, beton aydınlatma direğine çarparak boş araziye düştü. Öte yandan kazada yaralanan ve Eda Baykay'ın kuzeni olan sürücü Adem Duran'ın (21), sevk edildiği Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Nur Baykay, arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un da bulunduğu, Adem Duran (21) idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil ile İnegöl’e gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran da Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 3 arkadaşın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ KAZADAN 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İddiaya göre; aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, çarpmanın şiddetiyle direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa'da yeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürerken; 3 arkadaşın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sinan Karakuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderilirken, Eda Baykay ile Sıla Çelik için de İnegöl ilçesinde cenaze düzenlendi. Eda Baykay'ın cenazesi, Hürriyet Sarı Camisi'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda; Sıla Çelik'in cenazesi ise Urgancılar Camisi'nde kılınan namaz sonrası İnegöl Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDILAR

Kazadan 1 saat önce doğum günü eğlencesini sosyal medya hesabında paylaşan Eda Baykay'ın 12 Ekim'de doğduğu, arkadaşları ile hafta sonu kutlama yaptığı öğrenildi. Eda ile Sıla'nın çocukluk arkadaşı olduğu, Sıla Çelik'in bir kafede garson olarak çalıştığı belirtildi. Öte yandan kazada yaralanan ve Eda Baykay'ın kuzeni olan sürücü Adem Duran'ın (21), sevk edildiği Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü öğrenildi.