Altın fiyatlarında sabah saatlerinde güncellenen rakamlar dikkat çekti. Gram altın alışta 4.045,98 TL, satışta ise 4.107,65 TL'den işlem gördü. 22 ayar altının alış fiyatı 3.698,34 TL olurken, satış fiyatı 3.905,59 TL olarak belirlendi. 14 ayar altın ise 2.217,13 TL alış ve 3.161,98 TL satış fiyatıyla listelendi.

Çeyrek altın 6.628 TL'den alınıp 6.701 TL'den satılırken, eski çeyrek altın 6.547 TL alış ve 6.631 TL satış fiyatıyla kayıtlara geçti. Yarım altın 13.256 TL alış ve 13.402 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Tam altının alış fiyatı 26.431 TL, satış fiyatı ise 26.681 TL olarak açıklandı.

Has altın 4.066,31 TL’den alınırken, 4.095,36 TL’den satıldı. Ata altın ise 27.143 TL alış ve 27.398 TL satış fiyatına sahipti. Ata 5’li 135.205 TL’den alınıp, 136.630 TL’den satıldı. 2,5’luk gremse altın 65.671 TL alış ve 66.804 TL satış fiyatıyla listelendi. Gümüş gram fiyatı ise 39,511 TL alış ve 41,344 TL satış olarak ekranlara yansıdı.

Fiyatlardaki değişimler genel olarak yatay bir seyir izlerken, bazı kalemlerde çok küçük oranlarda düşüş gözlemlendi.