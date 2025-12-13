Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalışma esnasında bir işçi dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşerek yaralandı. İtfaiye tarafından çıkarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karabaş Mahallesi’nde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden çalışmada bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düştü. İşçi yaralanırken, durumu fark eden çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şahsı akvaryumdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.