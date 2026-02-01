Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi kuzey çevreyolundaki kavşakta virajı alamayarak devrilip, ardından şarampolü düştü.

Kazada otobüste bulunan 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yaptığı açıklamada, “Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.