Baba ile evladının ayrılık anı hastanede yürekleri dağladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, eşinin terk etmesinin ardından çocuğuyla tek başına kalan bir baba, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evladının bakımını sağlamakta güçlük çekti. Çocuğun bakımsız halini fark eden hayırsever vatandaşlar hem babaya destek oldu hem de durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan ihbarlar üzerine İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba ve çocuğu günlerce gözlem altına aldı. İncelemeler sonucunda babaya ayni ve nakdi yardım sağlanırken, çocuk için kreş desteği verildi. Ancak ekipler, babanın yaşadığı psikolojik sorunların çocuğun ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini tespit etti.

AYRILIK ANI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sosyal Hizmetler ekipleri, çocuğun daha iyi şartlarda yetişebilmesi için geçici olarak devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek babayı ikna etti. Çocuk, sağlık kontrolleri için İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede baba ile çocuğun ayrıldığı anlar, çevrede bulunanların yüreğini burktu.

Sağlık kontrollerinin ardından çocuk, daha iyi koşullarda yetiştirilmesi amacıyla yetiştirme yurduna yerleştirildi. Yetkililer, babanın psikolojik ve fiziksel sağlığının düzelmesi halinde çocuğun yeniden kendisine teslim edileceğini bildirdi.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ