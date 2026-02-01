Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen çalışmalarda, piyasa değeri toplam 673 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun Limanı’nda düzenlenen operasyonda 1 milyon 392 bin 238 adet Captagon hap yakalandı. Bir diğer operasyonda ise İstanbul Havalimanı’ndan transit geçişle Hollanda’ya gönderilmesi planlanan hava kargo sevkiyatında 129 kilogram esrar ele geçirildi. Söz konusu gönderinin çıkış noktasının Amerika Birleşik Devletleri olduğu bildirildi.