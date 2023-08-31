Bir apartmanın 5. katında gerçekleşen üzücü olayda, 3 yaşındaki Musa adlı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü iddia edilen balkonun bulunduğu apartman site içerisinde yer alıyor. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye taşındı. Ancak durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu yakından takip edilirken, polis ekipleri de olayın detaylarını aydınlatmak üzere incelemelere başladı.