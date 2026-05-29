CHP’de genel başkanlık ve yönetim krizine ilişkin tartışmalar, Ankara’da yapılması planlanan mitinge de yansıdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibinin hafta sonu düzenlemeyi planladığı mitingi “korsan” olarak değerlendirerek engellenmesi için resmi girişimlerde bulundu.

GENEL MERKEZDEN VALİLİK VE EMNİYETE RESMİ BAŞVURU

CHP Genel Merkezi yönetimi, Özgür Özel ve beraberindekilerin alternatif miting düzenleme girişimine net şekilde karşı çıktı. Genel merkezin onayı olmadan organize edilen buluşmanın parti tüzüğü ve hiyerarşisine aykırı olduğunu belirten yönetim, Ankara Valiliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne resmi başvuruda bulundu. Başvuruda, söz konusu mitingin “korsan” nitelikte olduğu ifade edilerek organizasyona izin verilmemesi istendi.

Atik'in konuyla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:

"Genel Merkez, "Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler, buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz" deyip resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin genel merkez.

Ankara Emniyeti izin vermeyecektir, bu başvuru üzerine. Çünkü Özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor. CHP'nin hesaplarını, Ankara İl'in hesaplarını, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez Yönetimi'nin izin veremeyeceği şeyler. Daha önce de bu programda konuştuk. Bir partide bir tane genel merkez olur. O da genel merkez ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Özgür Özel 'in yapacağı bu miting hukuki olarak korsan miting. Emniyet buna izin vermeyecektir. Genel merkez şunu söylüyor, Kemal Kılıçdaroğlu şunu diyor: Patron benim.. Biz ne dersek o olur. CHP'nin adını, CHP'nin logosunu kullanarak böyle korsan bir şey, korsan bir gösteri yapamazsınız.

Buna engel olun diye de Ankara Valiliğine başvurdular. Ve şimdi bu mitinge katılanlar da genel merkezin onay olmadığı için parti suçu işlemiş sayılacaklar.

İZMİR MİTİNGİ İHRAÇ GETİRDİ!

Bak İzmir'de miting yapıldı. Büyük ihtimalle değil artık kesin söylüyorum. İzmir İl Başkanı ve o mitingi organize eden CHP'li yerel yöneticiler, il yöneticileri ihraç edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çünkü genel merkezin onay vermediği bir mitingde CHP'nin teşkilatlarını kullandıkları için. Benzer şey Ankara'da da olur."

"İZNİ, MİTİNG DEĞİL ' BAYRAMLAŞMA' OLARAK ALMIŞLAR"

Gazeteci Şamil Tayyar ise, konuyla ilgili idari kaynaklardan edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı:

"İzni bir miting gibi değil de bayramlaşma olarak almışlar. Dolayısıyla yasada bir istisnai durum varmış. O sebeple iptali düşünülmüyormuş. Başvuru var ama iptali düşünülmüyormuş. Ancak eğer bayramlaşma bir mitinge dönüştürülürse, kanuni sınırlar aşılırsa işlem tesis edilir.

Yani izin sebebi ortadan kalkarsa yani bu bir bayramlaşmanın ötesinde bir mitinge dönüştürüldüğünde bununla ilgili gerekli tedbirler alınacakmış.

Anladığım kadarıyla, verilen iznin sınırları içerisinde hareket edilmesi yani bayramlaşma yapılması; ama bir geniş kapsamlı bir mitinge dönüşecekse buna müsaade edilmeme ihtimaline dikkat çekiliyor. Mitinge izin yok yani"