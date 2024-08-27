Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde sanatçı Sertab Erener ve Evdeki Saat sahne alacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında sanatçı Sertab Erener ve Evdeki Saat sahne alacak, gün boyu çeşitli etkinlikler Üsküdarlılara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Harem Etkinlik Alanı’nda (İETT Peron Alanı) düzenlenecek etkinlikler saat 18.00 itibarıyla başlayacak. DJ performansının ardından saat 19.30’da Evdeki Saat konser verecek. Saat 21.30 itibarıyla sahneye çıkan Sertab Erener tüm Üsküdar ve İstanbullulara muhteşem anlar yaşatacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışı

Kutlamalar kapsamında boğaziçinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışı da düzenlenecek. Saat 11.00’de başlayacak yarışlar oluşturulan izleme alanından rahatlıkla takip edilebilecek. Alanda çeşitli atölyeler, DJ performansı ve bando gösterisi de yer alacak.