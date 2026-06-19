Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki projelerine verdiği destekler meyvelerini vermeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Akademi Hatay katkılarıyla çalışmalarını sürdüren İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri tarafından geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA), katıldığı yarışmada gösterdiği başarılı performansla yarı finale kalma başarısı gösterdi. Mühendislik, yazılım ve tasarım alanlarında eğitim gören öğrenci ekibince geliştirilen ANKA İHA, teknik yeterliliği, yenilikçi tasarımı ve görev kabiliyetiyle jüri üyelerinden tam not aldı. Zorlu değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan ekip, yarı finale yükselerek hem üniversitelerini hem de Hatay’ı gururlandırdı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerin gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirten öğrenciler, projelerinin gelişim sürecinde verilen imkanların motivasyonlarını artırdığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer, gençlerin teknoloji üretimine katkı sunan her projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ANKA İHA ekibini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Yarı finale yükselen ANKA ekibi, finale kalabilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.