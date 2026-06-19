Şenlik kapsamında kodlama uygulamalarından robotik sistemlere, fen bilimleri deneylerinden günlük yaşama çözüm sunan tasarımlara kadar çok sayıda proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler projelerini tanıtırken, çalışmalar analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini de ortaya koydu. Teknolojiyi eğitim anlayışının merkezine alan MTK Koleji, Bilim Şenliği ile öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edinmelerini değil, bu bilgiyi üretime dönüştürmelerini de hedefliyor. Okul yönetimi, şenliğin bir yıl sonu etkinliğinin ötesinde, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bilimsel düşünme becerilerini geliştiren önemli bir eğitim platformu olduğunu belirtti.

Açıklamada, bilimsel merakı teşvik eden uygulamaların geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirme hedefinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği Bilim Şenliği, öğrencilerin ortaya koyduğu projeler aracılığıyla bilim ve teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği Bilim Şenliği, MTK Koleji öğrencilerinin yanı sıra farklı okullardan gelen öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.