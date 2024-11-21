30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin ulaşım sorunu çözüm bulunması için çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Sadi Eren, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban’la birlikte mahallede sabahın erken saatlerinde denetimde bulundular.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde halkın sürekli şikayetlerine maruz kalınan ulaşımı mercek altına aldı. Sabah saat 07.00’de mahalleye BURULAŞ’ın birim müdürleri ve ekipleri ile çıkartma yapan Beşli, özellikle şikayet konusu olan dolu otobüslerin yolcu alamamalarının gerekçelerini gözlemlediklerini ve çözüm alternatiflerini değerlendireceğini söyledi. Ve, Mahalle muhtarı Halil Özçoban’dan otobüslerde yaşanan doluluk oranları hakkında bilgi aldı. Beşil’nin, ekip arkadaşları, muhtar Özçoban ile birlikte yoğunluğun yaşandığı belirli duraklarda birlikte incelemelerde bulundular. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Sadi Eren, otobüs sorununa çözüm bulacaklarını ifade etti.

“Ulaşım sorunumuz had safhada”

Mahallesinin ulaşımda sorunun büyük olduğuna dikkati çeken 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, ‘’Mahallemiz, her geçen gün nüfus ile birlikte hızla büyüyen ve gelişmektedir. En büyük sorunlarımızın başında ulaşım geliyor. Her sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda halkımız sorun yaşamakta. Minibüs tipi otobüsler yoğunluğu kaldıramıyor. Bir de arada bir otobüs arıza yapmaya görsün. Duraklarda yolcudan geçilmiyor. Sabah saat 07.00 ile 08.30 arasında B33, B33/K, B33/A hatlarında 5 olan minibüs sayısını 7’ye çıkarılmasını istiyoruz. Saat 16.00 ile 20.00 arasında ise Uludağ Üniversitesi’nden saatte 4 olan otobüs sayısının 6’ya çıkarılması uygun olacaktır. Çünkü, belediye otobüsleri yurtlar bölgesinden dolaştığından dolayı, Görükle yolcusu da bizim otobüsleri kullanmaktadır. Bu da izdihama yol açmaktadır. Ayrıca mahallemize Kayapa’dan kalkacak ve Üniversite istasyonuna direk gidecek bir iç hat konulması istiyoruz’’ dedi.