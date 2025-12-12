

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu'nda yaşandı. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün sosyal medya hesaplarında 307 kilometre hız yaptığı ihlal görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi. Sürücüye, 9 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA