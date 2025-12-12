PFDK’nın kararına göre, 06 Aralık 2025’te oynanan Sultan Su İnegölspor – Adana 01 Futbol Kulübü karşılaşmasında ev sahibi takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle kulübe disiplin cezası verildi. Bu kararla birlikte İnegölspor, Salı günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçını seyircisiz oynayacak. Maça sadece Ankaragücü taraftarları alınacak.

PFDK'dan yapılan açıklamada;

“SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 06.12.2025 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ADANA 01 FK’nın, 06.12.2025 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”

Kaynak: TFF