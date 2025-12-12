Hazırladıkları ve görüşe açtıkları çalışmada üretici birliklerine yönelik önemli düzenlemelere yer verdiklerini vurgulayan Bolat, bu birliklere hal kurma imkânı tanınacağını ve özel pazar yerleri oluşturulmasının planlandığını belirtti. Ayrıca yeni hallerin kurulmasına yönelik mali destek sağlanacağını aktardı. Bolat, depolama ve frigorifik taşımacılığın teşvik edilmesine ilişkin düzenlemelerin de hazırlanan çalışmada bulunduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bolat, Türkiye’de e-ticaret hacminin yaklaşık 3 trilyon liraya, perakende e-ticaretin ise 1.6 trilyon liraya ulaştığını, e-ticaretin GSYH içindeki payının yüzde 6.5 olduğunu söyledi. E-ticarette pazar yeri sayısının arttığını ve yeni yatırımcıların sektöre girdiğini belirten Bolat, bu yılın ilk dokuz ayında 11.4 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığını ve e-ticaret alanına 4 yeni oyuncunun katıldığını ifade etti.

2.5 milyar lira ceza

Bu yılın ilk 11 ayında 81 ilde 522 bin 219 işletme ve 35 milyondan fazla ürünün denetlendiğini belirten Ticaret Bakanı Bolat, “Kanunlara, mevzuatlara ve tüketici haklarına aykırı davranan firmalar nezdinde 2.5 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu da başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 212 firmaya da 12.5 milyar lira idari para cezası uyguladı” dedi.

Milletvekillerinin açılan kapanan şirket sayısı hakkındaki sorularını da yanıtlayan Bakan Bolat, 2020 yılının başından bu yana 5 yılda 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulduğunu, 678 bin 211 esnaf işletmesinin ise kapandığını belirterek, “Yaklaşık 1’e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3.87 yeni şirket kurulduğu 2025 yılının ilk on ayında görülmektedir” diye konuştu.

Suriye ile 8 gümrük kapısı faal

Suriye ile 11 gümrük kapısının 8’inin faal olarak çalıştığını ve bu kapıların hepsinde genişletme ve yenileme çalışmalarının sürdüğü bilgisini de veren Bolat, “Siyasi durum elverdiği takdirde Nusaybin ve Mürşitpınar gümrük kapıları noktasında da Türkiye ve Suriye olarak bunu açabiliriz. Ancak bu konu bir devlet kararıdır. Bu yıl Suriye ile ticaret hacmimiz de yüzde 50 artarak 3.2 milyar dolara yükselmiştir“ dedi.