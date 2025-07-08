Ayakkabı, çanta ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Konya merkezli DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler için üç aylık geçici konkordato süresi kararı aldı. Mahkeme, sürecin takibi için konkordato komiserleri olarak Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan’ı atadı. Şirketlerin konkordato sürecindeki yasal koruma süresi ise 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.