İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bayram süresince alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları arasında en düşük can kaybının bu yıl yaşandığını belirtti. Buna rağmen trafik kazalarında 70 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştığı Bayram tedbirlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık. Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur. 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında 70.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz" dedi.