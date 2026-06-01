Birinci çeyrek büyüme rakamları ve piyasaların seyrini yorumlayan Finans Analisti İslam Memiş, küresel savaş gerilimleri ve siyasi tartışmaların gölgesinde yön arayan borsa, altın ve gümüş piyasalarına dair önemli şifreler verdi.

Yatırımcılara "güçlü psikoloji ve sabır" tavsiyesinde bulunan Memiş, yılın ikinci yarısı için iddialı tahminlerini sıraladı.

"2026 YILI BORSA YILI OLACAK, YIL SONU HEDEFİM 20 BİN PUAN"

Borsa İstanbul'un uzun tatilin ardından güne artıyla başladığını ve endeksin 13.770 puan seviyelerinde dengelendiğini belirten İslam Memiş, kısa vadede dalgalanmaların normal olduğunu ifade etti.

Memiş, borsa tahminiyle ilgili şunları söyledi:

"Haziran ayında dışarıdaki savaş gerilimi ve içerideki siyasi tartışmalar nedeniyle 13.000 - 14.000 puan aralığında bir dalgalanma sürpriz olmaz. Ancak yıl sonuna baktığınız zaman, benim nazarımda bu yıl borsa yılıdır. Teknik beklentilerimiz borsa tarafını desteklemeye devam ediyor.

Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum.

2026 yılında borsanın altına kıyasla daha fazla kazandırabileceğini öngörüyorum. Burada önemli olan yatırımcıların doğru hisseleri seçebilmesi, riskleri dağıtması ve en az 6 aylık bir strateji belirlemesidir."

"AĞUSTOS'TA GRAM ALTIN 8.000 LİRAYI AŞABİLİR"

Küresel piyasalarda bilinçli bir "savaş belirsizliği" ve manipülasyon ortamı oluşturulduğunu, büyük şirketlerin raporlarını sürekli revize ettiğini vurgulayan Memiş, yükseliş beklentisini koruduğunu yineledi.

Altın fiyatlarında uzun vadede yükseliş trendinin merkez bankalarının alımları ve yüksek enflasyonla destekleneceğini belirten İslam Memiş, gram altın için ezber bozan bir tarih ve rakam verdi:

"Şu an ons altın tarafında 4.500 dolar seviyesindeyiz. Kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar aralığında dalgalanan bir seyir görebiliriz. Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ancak yılın ikinci yarısında buna dolar da destek verecek. Temmuz ve Ağustos aylarında, özellikle Ağustos ayında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir."

Türkiye'deki altın piyasasında çok ilginç gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, "Mart ayında dünyaca kıyasla en pahalı altın Türkiye'deydi (kilogram başına +12.500 dolar işçilik vardı). Mayıs ayına geldiğimizde ise dünyada en ucuz altın Türkiye'de oldu ve eksi 247 dolar işçilikler gördük. Sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz ve uzun vadeli stratejiye odaklanacaksınız." dedi.

"YIL SONU HEDEFİM ONS'TA 96, GRAMDA 150 LİRA"

Gümüş piyasasında yaşanan sert dalgalanmaları "büyük bir toplama fırsatı" olarak nitelendiren İslam Memiş, gümüş ve diğer endüstriyel metaller (platin, paladyum, bakır) için düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtti.

Gümüşteki beklentilerini ise şu rakamlarla özetledi:

"Gümüşün ons fiyatı şu an 76 dolar, gramı ise 112 lira seviyesinde. Ocak ayında gram tarafta 188 liralar görülmüş, Mart ayında ise 87 liraya kadar sert gerilemişti. Bu düşüşlerde alım yapanlar çok doğru bir karar verdi. Ben gümüş gram tarafında yıl sonuna kadar 145 - 150 lira seviyesini öngörüyorum. Ons tarafında ise hedefim 96 dolar.

Savaş gerilimi ve anlaşma sürecine kadar metaller grubundaki baskılanmalar bence bir toparlanma sürecidir. Yatırımcılar için 'al-yat' modelinin uygulanabileceği bir dönemdeyiz."