Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde güzellik uzmanı sevgilisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs, olayda kullandığı silahla polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Sehle G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Şahıs yakalandı

İş merkezindeki dairesini hem iş yeri hem ev olarak kullanan Sehle G. ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında S.S., silah ile Sehle G.’yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. İncelemelerini genişleten polis ekipleri bu gelişmenin ardından kısa bir süre sonra S.S.’yi Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle G.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: İHA