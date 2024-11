Balıkesir’in Ayvalık Kent Konseyi ile AYKUT (Ayvalık Afet Arama Kurtarma Ekibi) işbirliğinde gerçekleştirilen 38 saatlik temel ilk yardım kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kursların bundan böyle de geniş katılımla devam edeceğini söyledi.

Başkan Mesut Ergin, yaşam sürecinde insan hayatının her zaman istenilen şekilde gitmediğini, dünyadaki olumsuzluklarla her daim mücadele edilmek zorunda kalındığını belirtti. Deprem, sel, doğal afet gibi tüm olumsuzlukların karşısında önlem alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Mesut Ergin, “Tabi gönül ister ki olumsuzluk yaşamayalım önlememizi alalım. Ancak yaşandıktan sonra afetleri nasıl en az hasarla, en az insan kaybıyla atlatırız, onun önlemini bugünden almalıyız. Burada eğitim ne kadar iyi olursa yaşanan afetler ve olumsuzluklar daha az can kaybıyla, daha az külfetle atlatılır. Bu kurslarının sayısının artmasını istiyoruz, ne kadar çok eğitimli insan olursa afet gibi durumlarda o kadar kolaylıkla sıkıntıların içinden çıkmasını başarırız” dedi.

Amaçlarının vatandaşlara temel ilk yardım ve temel arama kurtarma eğitimleri vererek onların kendilerine ve çevrelerine faydalı bireyler haline gelmelerinde destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “Bu kurslarda; temel ilk yardım, afet bilgisi, afet kurtarma dersleri, afet psikolojisi, arama kurtarma, yangın söndürme, bilgileri gibi derslerin hepsi uygulamalı olarak verildi. Eğitim sürecinde emek veren Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi’ne, Ayvalık İtfaiyesi personeli ve gönüllü eğiticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.