Başiskele’de sıfır atık ve çevre bilincini küçük yaşlarda çocuklara kazandırabilmek adına ilçedeki okullarda eğitimler verilmeye başlandı.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne görevli çevre mühendisleri, ilk olarak Başiskele Kartonsan İlkokulu öğrencilerine çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, günlük yaşamlarında atıklarını nasıl ayrıştırabileceklerini ve doğaya zarar vermeden geri dönüşümü nasıl sağlayabileceklerini öğrendi.