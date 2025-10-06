Bir marka haline gelen Bağcılar Kitap Fuarı’nın 4’üncüsü 26 Aralık - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlendi. 10 gün süren BKF’ye her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi oldu. Büyük heyecan ve coşkuya sahne olan fuar, günde yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fuar’da kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı. Kitap alışveriş yapmak ve sevdiği yazarlarla sohbet etmek için gelen vatandaşlar için bu sene çok özel mekanlar oluşturuldu. Ziyaretçiler kitap aldıktan sonra ya da almadan önce mutlaka bu bölümlere uğrayıp yararlı zaman geçirdi.

8 bin 390 kişiye sürpriz hediyeler verildi

Bu çarpıcı noktalarından biri Bağ-Kartlılar için ayrılan köşeydi. Burada çarkı çeviren Bağ-Kartlılar, kahveden alışveriş çekine ve futbol topuna kadar sürpriz hediyeler kazandı. 10 günde 8 bin 390 kişiye hediyeler verildi. Başka bir köşeye ise Çevre Çadırı kuruldu. Çadırda çocuklar doğa ile tanıştı ve bağ kurdu. Toprakla haşır neşir olan çocuklar tohum ekmeyi de öğrendi. Bunun yanında bir de uygulamalı geri dönüşüm çalışmasında kullanılmış plastik malzemelerden yeni ürünler yaptılar.

Eğlenerek öğrendiler

Bilgi Evleri bölümünde ise minikler, öğretmenler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Yüzlerini boyayarak çok sevdikleri patili dostlara, izledikleri süper kahramanlara ve masal karakterlerine dönüşen minikler, atölye çalışmasına da katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerin yönlendirmeleriyle hayal güçlerinin sınırlarını keşfe çıktı.

Yavuz Bülent Bakiler anıldı

Edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflardan oluşan bir bölüm yapıldı. Ayrıca 89 yaşında hayatını kaybeden Türk dünyasının gür sesi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in adı 4. Bağcılar Kitap Fuarı’nda (BKF) yaşatıldı. Fuarı ziyaret eden kitapseverler, oluşturulan platformda Bakiler’in "Şaşırdım Kaldım İşte" isimli şiirini okudu ve onu andı.

Heybeden ücretsiz kitap dağıtıldı

Öte yandan, Heybeden Kitap isimli proje kapsamında ise bilgi yarışmaları düzenlendi. Heybelerinde kitapla dolaşan iki genç kız, tek sorudan oluşan yarışmada bilenlere anında kitap hediye ettiler.

Filistin Duvarı tüm dünyaya soykırımı haykırdı

BKF’de en çok dikkat çeken ise Gazze’de yaşanan insanlık dramını unutturmamak için yapılan Filistin Duvarı oldu. İki grafiti sanatçısının boyadığı ve üzerinde Özgür Filistin yazısı, barış güvercini, Filistinli çocuk, Türkiye ve Filistin bayrağının resminin yer aldığı duvar, Gazze’de yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.

Fuarda herkes kendinden bir şeyler buldu

Renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "10 günlük fuar sürecinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmesine ve olumsuz hava şartlarına rağmen fuar alanımız doldu taştı. İstanbul’un dört bir yanından her yaştan ve kesimden vatandaş fuarımıza akın etti. 500 bini aşkın kişi fuar alanımızı ziyaret etti. Gelenlerin tamamına yakını bir kitap satın aldı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Unutulmaz bir BKF süreci yaşadık. Fuarın ötesinde festival tadında bir kitap fuarı yaşadık. Buraya gelen herkes kendinden bir şeyler buldu. Bize gelen övgülerden ne kadar doğru ve kıymetli bir iş yaptığımızı da gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Ayrıca insanlığın kanayan yarası olan Gazze’yi de unutmadık. Fuar alanında oluşturduğumuz Filistin Köşesi’nde yaptığımız etkinliklerle Filistinli kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurduk. Seneye de yeni ve özgün içeriklerle 5. Bağcılar Kitap Fuarı’nı gerçekleştireceğimize inanıyorum. İnşallah fuarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.