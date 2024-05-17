İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü sicil yoklama servis şefi Nukrettin Yarıcı ve Köksal Koşar'ın emeklilik yemeğinde çalışma arkadaşları yalnız bırakmadılar.

36,5 yıl İnegöl'de servis şefi olarak görev yapan Nukreddin Yarıcı ve 40 yıl yoklama memuru olarak görev yapan Köksal Koşar, 16 Mayıs 2024 tarih itibariyle emekli oldular. Veda yemeğinde Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver, Müdür yardımcıları Veysel Karabatak, Ahmet Bayat, Ömer Yenikan ve İnegöl Memursen ve Büro Memursen İlçe Başkanı Nurullah Özdemir, sendika temsilcileri, ile çalışma arkadaşları katıldı. Yemeğe katılanlar, Yarıcı ve Koşar’a emeklilik hayatlarında mutluluklar dilediler.

Kaynak: HABER MERKEZİ