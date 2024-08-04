Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Türkiye'nin aldığı karar doğrultusunda 50 saatten fazla bir süredir kapalı olan Instagram, milyonlarca kullanıcı tarafından "Instagram açıldı mı?" ve "Instagram ne zaman açılacak?" sorularıyla araştırılmakta. Normalde resmi bir mahkeme kararı bulunmadığı için 48 saat sonunda erişime açılması beklenen Instagram’ın kapalı kalması devam ediyor ve bu süreçte kritik görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Instagram’ın Türkiye’de kapatılma sebebi, platformun Türkiye'nin Filistin politikalarına aykırı davranarak Hamas lideri Haniye'nin paylaşımlarını engellemesidir. Instagram, bugüne kadar pek çok içerik nedeniyle resmi uyarılara rağmen, bazı Türk kullanıcılarının paylaşımlarını yayın ilkeleri çerçevesinde kaldırmış veya engellemiş ve bu nedenle BTK tarafından erişime kapatılmıştır.

TÜRKİYE TALEPLERİNİ İLETTİ

Sorunun çözülmesi için Türkiye, yapıcı bir yaklaşım sergileyerek önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve Instagram'a yönelik taleplerini iletti.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi.

HÜSEYİN YAYMAN: "ASLA KABUL ETMİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.