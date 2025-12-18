HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun duyurdu gelişmeye göre Jasmine'e RTÜKten yaptırım uygulandı.

"EN ÜST SINIRDAN CEZA..."

Haskoloğlu sosyal medya hesabından Jasmine'e RTÜK tarafından uygulanan yaptırım cezasını duyurdu. Paylaşım şu şekilde:

"RTÜK, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye:

Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle

En üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı."