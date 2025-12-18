HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun duyurdu gelişmeye göre Jasmine'e RTÜKten yaptırım uygulandı.

Ekran Görüntüsü 2025 12 16 223632-1"EN ÜST SINIRDAN CEZA..."

Haskoloğlu sosyal medya hesabından Jasmine'e RTÜK tarafından uygulanan yaptırım cezasını duyurdu. Paylaşım şu şekilde:

"RTÜK, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye:

Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle

En üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı."

