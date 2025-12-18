İstanbul’da, dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Anahat Holding’e bağlı Gain Medya ve iştiraklerinde düzenlenen baskında, Selahattin Aydın, Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği mallara el konuldu, Gain Medya’ya TMSF tarafından kayyım atandı. Ayrıca sunucu Okan Karacan da sabah saatlerinde gözaltına alındı.

3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan kişilerden Selahattin Aydın, Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan için tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

İşlemlerin devam ettiği belirtildi.