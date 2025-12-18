Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Rams Başakşehir ile karşılaştı.
A Grubu’nun ilk haftasında Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray ile Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
GALATASARAY 3 PUANLA BAŞLADI
Rams Park'ta oynanan mücadeleyi tek golle kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
BAŞAKŞEHİR İLK MAÇINDA MAĞLUP
Bu skorla Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 puana yükseldi. Başakşehir ise puansız başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ.
1' Maç başladı.
22’ Gol… Galatasaray 1-0 Başakşehir (Ahmed)
İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Başakşehir
46' İkinci yarı başladı.
82' Ceza sahası içinde savunmadan seken topta Başakşehir penaltı bekledi. Hakemin kararı devam.
Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Başakşehir