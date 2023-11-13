İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Çember' operasyonları sonucunda 5 bin 309 arama kaydı bulunan firari suçlunun gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçluların yakalanması için yürütülen 'Çember' adlı operasyonların, 81 ilde etkili olduğunu belirtti. Sadece son 4 günde, jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından yapılan yol uygulamaları, iş yerleri ve evlere düzenlenen operasyonlarda 5 bin 309 firari suçlunun adalete teslim edildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen bilgilere göre, yakalanan kişilerden 10'unun 10 yıldan daha uzun süredir arandığını, 41'inin ise 5 ile 10 yıl arasında arandığını ve geriye kalan 5 bin 258 kişinin en fazla 5 yıldır firari olduğunu açıkladı. Firari suçluların toplum içinde dolaşmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, polisler ve jandarmalar ile sahil güvenliği personelini tebrik etti. "Arananları yakalayıp adalete teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.