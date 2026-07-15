Arnavutköy'de bulunan sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanında ki başka bir fabrikaya da sıçradı. Alev alev yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan sünger fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Alevler yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan fabrika havadan dron ile görüntülendi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.