SGK, 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını geri ödeme kapsamına aldı. Böylece kanser hastaları için ileri evre tedavi yöntemlerine erişim kolaylaştırıldı.

Aynı düzenleme kapsamında, 2 yaş ve üzeri Kistik Fibrozis hastalarına erken dönemde etkili tedavi imkânı sunan ve yaşam kalitesini artıran bir ilaç da geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hastalarımızın dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."