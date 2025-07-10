Yerlikaya operasyonun hazırlık sürecinin dört ay sürdüğünü belirterek, bu süre boyunca Bursa'nın adeta röntgeninin çekildiğini, saha çalışmalarının ve analizlerin büyük bir titizlikle yapıldığını söyledi.

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Şüphelilerin hem teknik hem de fiziki takip yoluyla izlendiğini, işlenen suçlara dair tüm faaliyetlerin tek tek delillendirildiğini vurguladı.

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Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkez olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya’da da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyona 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği ve 4 insansız hava aracı katıldı.

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Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan Emniyet Genel Müdürü, Bursa Valisi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürü ve tüm polis ekiplerine teşekkür etti.

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Paylaşımında, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ