COVID-19 salgını döneminde çıkarılan düzenleme ile açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören uygulamanın kapsamının genişletilmesi talepleri bir kez daha Meclis gündemine taşındı.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir hazırladığı 11. Yargı Paketi’nin bu hafta Meclis’e sunulması planlanıyordu. Ancak MHP ve Adalet Bakanlığı’nın ortak talebiyle, pakete söz konusu düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme alındı.

Cezaevinden Erken Çıkış Yolu Açılıyor

Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması önümüzdeki haftaya ertelendi. Önceki düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce cezası kesinleşmiş kişileri kapsıyordu. Yeni düzenleme ise, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş ancak mahkûmiyeti kesinleşmemiş olanlara da cezaevinden erken çıkma imkânı tanıyacak. Bu konu, Haziran ayında çıkarılması planlanan 10. Yargı Paketi ile gündeme gelmiş, ancak son anda rafa kaldırılmıştı.

Kritik Tarih: 31 Temmuz

Meclis’ten geçmesi halinde, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş kişiler kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Bu tarihten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan cezalarını denetimli serbestlik altında infaz edebilecek.

İlk Etapta 50 Bin Mahkum Faydalanacak

Düzenlemeden örgütlü suçlar ve terör suçları hariç tutulacak ve ilk aşamada yaklaşık 50 bin hükümlü yararlanacak. Ancak, mahkemelerde devam eden dava süreçleri ilerledikçe bu sayının artması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları, “31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş kişilerin cezalarının kesinleşme zamanına dair net bir veri bulunmuyor. Bazılarının cezası 3 ay sonra, bazılarının 3 yıl veya 10 yıl sonra kesinleşebilir. Bu nedenle ceza kesinleştiğinde düzenlemeden yararlanacak kişi sayısı artacaktır” ifadelerini kullandı.

Eşitlik İlkesine Aykırı

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin tartışmaların haklı olduğuna dikkat çekiyorlar. Yapılan değerlendirmelerde “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı. Aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınarak düzenleme yapılacak” görüşü dile getiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti. Tunç, “COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir” demişti.

MHP’nin Gündemindeydi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da uzun süredir söz konusu düzenlemenin yasalaştırılması için çaba gösteriyor. Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada geçmişte dosyası kesinleşmiş mahkûmların uygulamadan faydalandığını, yargılamaları süren sanıkların ise mağduriyet yaşadığını belirterek, “Bu eksikliğin kesin olarak giderilmesi lazım” diye konuştu.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı yapılacak düzenlemenin ‘af’ niteliğinde olmadığını savunsa da, binlerce kişi cezaevlerinden çıkacağı için bir anlamda ‘kısmi af’ olarak değerlendiriliyor.

Feti Yıldız: "Şimdi Eşitliği Giderme Zamanı"

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da konuyla ilgili "Ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı." açıklaması geldi.

Sosyal medya medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile,kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı"