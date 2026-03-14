Din görevlisi Mehmet Çelebi'nin duasıyla açılan oruçların ardından programın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Şehitlerin hikayeleri anı parkında yaşatılacak
"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ortak sorumluluğumuz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli ise, vatanın bağımsızlığı ve halkın huzuru uğruna can veren kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin onurlu mücadelesine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
Programda söz alan Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri de birer konuşma yaparak, kendilerini yalnız bırakmayan Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkürlerini ilettiler.
İftar programı, dernek temsilcilerinin günün anısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hediye takdim etmesiyle sona erdi.