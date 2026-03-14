Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını iftar sofrasında bir araya getirdi. Gold Majesty Hotel’de düzenlenen programa Şadi Özdemir, Zafer Milli, Turhan Tayan, Özgür Şahin ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Din görevlisi Mehmet Çelebi'nin duasıyla açılan oruçların ardından programın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehitlerin hikayeleri anı parkında yaşatılacak

Şadi Özdemir, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirilecek “Şehitler Anı Parkı” projesinin detaylarını paylaştı. Tuna Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı arasında yer alacak parkta, Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, Kore Savaşı’ndan Cumhuriyet dönemine kadar vatan uğruna hayatını kaybeden Nilüferli şehitlerin isimleri yaşatılacak. 2026 yılında tamamlanması planlanan 2 bin 956 metrekarelik projenin 690 metrekaresi yeşil alan olacak. Parkta yer alacak anıtta tüm şehitlerin isimleri bulunacak ve ziyaretçiler karekod sistemiyle şehitlerin hayat hikâyelerine ulaşabilecek. Özdemir ayrıca programa ev sahipliği yapan otel yönetimi ile destek veren derneklere teşekkür etti.

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ortak sorumluluğumuz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli ise, vatanın bağımsızlığı ve halkın huzuru uğruna can veren kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin onurlu mücadelesine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri de birer konuşma yaparak, kendilerini yalnız bırakmayan Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkürlerini ilettiler.

İftar programı, dernek temsilcilerinin günün anısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hediye takdim etmesiyle sona erdi.