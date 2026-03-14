TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun düzenlemesi ile trafikteki araçlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan denetimler nedeniyle araç sahipleri otomobillerini söz konusunu kanuna uygun bir hale getirmeye çalışıyor.

APP plakalar, multimedya ekranlar ve güçlü ses sistemleri bulunan araç sahipleri, ceza almamak için bu donanımları araçlarından söktürmeye başladı. Bazıları ise ses sistemini tamamen kaldırmak yerine araç içinde gizleyerek farklı çözümler arıyor.

UYARILAR GELDİ

Kafaların en çok karıştığı nokta ise multimedya ekranlar oldu. Aracına multimedya ekran taktıranlar yanlış anlaşılmalardan dolayı ekranı söktürmeye başladı. Araç aksesuarı sektöründen ise konu ile ilgili uyarılar geldi.

HANGİ EKRANLAR YASAK?

Buna göre, torpido üzerine monte edilen ve görüş açısını kısıtlayan ekranlar ve çakmaklığa takılarak çalışan aksesuarlar yasak kapsamında bulunuyor. Orijinal teybin yerine ve aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranlar için ise yasak bulunmuyor.

Yasak kapsamında bulunan multimedya ekran ise şu şekilde:

Yönetmeliğe uygun multimedya ekranlar ise şu şekilde: