Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren Ortaylı, sağlık sorunları nedeniyle son günlerinde yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

AYDIN ÜNAL'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ortaylı'nın ölümünün ardından eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Ünal’ın paylaşımında kullandığı “densiz”, “Siyonizm yalakası” ve “kötü tarihçi” gibi ifadeler tepkilere neden oldu.

Ünal'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"İlber Ortaylı ile kısa süreli teşriki mesailerimiz de olmuştu. İnsani tarafını geçelim, kötü bir tarihçi, resmi tarihçi, statüko tarihçisiydi. Dahası genç tarihçilerin yetişmesi önünde duvar gibi bir engeldi. Biz onu, kendi tarihimizle de çelişmek pahasına ve densizliğine rağmen en zor zamanlarında Filistinlileri aşağılayıp Siyonizme yalakalık yapan sözleriyle hatırlayacağız. Umarız tarih ilmi artık özgürleşir."