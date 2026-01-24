Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. Yapımı tamamlanan projeleri duyuran Erdoğan, muhalefete de yüklenerek "3 yıl sonra akıllarına deprem bölgesi gelmiş. 3 yıldır neredeydin Özgür efendi? Daha yeni mi ayıldınız? Bunların tek bildikleri; kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Efeler şehrinde olduğumuzu bir kez daha gösterdiniz. Coşkunuz, vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz.

Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları Aydın'ın hizmetine sunuyoruz.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Ana muhalefetin genel başkanı şimdi çıkıp 'Bu evleri bitiremezler' der. Millete anlatmaya çalışacaktır. Aynısını deprem bölgesinde yaptı da oradan biliyorum. 6 Şubat depreminin ardından bize neler neler dediler... 'Hükümet enkazı bile kaldıramaz, evleri yapamazlar' dediler. Aynı şeyi İzmir için de dediler. Peki biz bütün enkazı kaldırdık mı? Vatandaşlarımızı hamdolsun o konutlara yerleştirdik mi? Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde kurarak 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık. Millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da kardeşlerimize teslim ettik.

"ÖZGÜR EFENDİ DAHA YENİ Mİ AYILDINIZ?"

Geçenlerde nasıl olduysa CHP liderinin yolu Hatay'a düşmüş. Kendince utancını orada gizlemeye çalışıyor. Hatay'a yaptıklarımızı gördükçe vakti zamanında ettiği büyük laflar aklına geliyor ve herhalde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa anlaşılabilir. Fakat bu zat depremden 3 yıl sonra çıkıyor deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız diyor. İyi de 3 yıldır neredeydin Özgür efendi? Sormazlar mı 455 bin konut yapılırken sen neyle meşguldün? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Daha yeni mi ayıldınız?

"ANCA TROPİK ADALARDA TATİL YAPARSINIZ"

Bunlar bizim verdiğimiz sözleri kendi verdikleri bedava traktör sözleriyle karıştırıyor. Hani her çiftçiye traktör vereceklerdi? Bütün işleri gibi bu da yalan oldu. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden istismar peşindeler. Emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler bunların belediyeleri önünde maaş alamadıkları için eylem yapıyor, bunlar tropikal adalarda tatil yapıyor. Madem emekçileri çok düşünüyorsunuz, maaşları düzenli ödeyin. Bu kadar da tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne de maaş yerine harçlık verdikleri emekçileri umurlarında. Bunların tek bildikleri; kabir başında rakı kadehi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak.

Yapabiliyorsanız bizimle laf değil hizmet yarıştırın. Bir kez daha ilan ediyorum nasıl 455 bin konutu yaptıysak 500 bin sosyal konutu da aynı hızda inşa edeceğiz.

Şu müjdeyi de vermek istiyorum, Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olacak.

Aydınlı kardeşlerimizin Topuklu Efesi Özlem Çerçioğlu da başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor."