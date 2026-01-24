İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat, geçmişin nasıl hatırlandığını ve bugüne nasıl taşındığını sorgulayan 'Limon Kolonyası' başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Bağımsız küratör Seda Çelik'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 125 yıllık tarihi bir yapıda sanatseverlerle buluştu.

Balat'ta bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan 125 yıllık tarihi yapı, Baran Mimarlık tarafından gerçekleştirilen hassas bir onarım sürecinin ardından kapılarını 'Limon Kolonyası' sergisiyle açtı. Geçmişle kurulan ilişkinin nasıl 'seçildiğini' ve 'güvenli hale getirildiğini' merkezine alan sergi, mekân-odaklı bir yerleştirme olarak dikkat çekiyor.

Tarihi mekanda disiplinlerarası dönüşüm

Serginin mimari tasarımını üstlenen Mehmet Emin Baran, yapının özgün karakterini koruyarak mekanı sergi için yeniden işlevlendirdi. Mimarlık, tasarım ve yapay zeka destekli üretim süreçlerini bir araya getiren Baran, yapıyı bir arka plan olmaktan çıkarıp hafızanın düzenlendiği bir 'eşik alanı' olarak kurguladı. Baran'ın müzik, seyahat ve ekstrem sporlar gibi farklı disiplinlerden beslenen tasarım dili, serginin çok katmanlı yapısına doğrudan katkı sağlıyor.

Sergi, ismini taşıdığı 'Limon Kolonyası'nı nostaljik bir unsur veya koku deneyimi olmaktan çıkarıp sembolik bir araca dönüştürüyor. Sergide kolonya; içeri girerken temasın sınırlarını belirleyen, geçmişi ne tamamen silen ne de olduğu gibi bırakan bir 'düzenleme biçimi' olarak ele alınıyor. Sergi, hatırlamanın kendisinden ziyade, neyin 'hatırlanabilir' kılındığının altını çiziyor. Açılışı 23 Ocak'ta gerçekleştirilen sergide; Yeşim Pektok Yağmur, Türkan Burkas, Melis Arslan, Ercan Vural, Dilan Gitmez, Cemre Teke, Çağla Saydağ Karter, Beyza İla, Emel Vardar, Ayşe Derin Ergenç ve Asya Alpay'ın eserleri yer alıyor. Geçmişle kurulan ilişkinin masumiyetini sorgulayan ve izleyiciyi bu seçici hafızanın bir parçası olmaya davet eden 'Limon Kolonyası', 4 Şubat 2026 tarihine kadar Balat'taki adresinde ziyaret edilebilecek.